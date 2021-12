Cortina D'Ampezzo, riapre da sabato Tofana-Freccia nel Cielo

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 01 DIC - Riparte la stagione invernale nel comprensorio Tofana-Freccia nel Cielo a Cortina D'Ampezzo. Da sabato 4 dicembre, gli impianti inaugurano la stagione sciistica, con regole e misure volte a salvaguardare la salute degli ospiti, dall'acquisto online dello skipass alla sanificazione dei locali e rifugi dell'area.

Nella zona, servita dagli impianti che collegano Cortina a Cima Tofana, dopo l'installazione nel 2019 della cabinovia da Cortina a Col Druscié, è stata recentemente ultimata una moderna quadriposto ad agganciamento automatico, la "Seggiovia Bus Tofana", la cui inaugurazione è prevista il 19 dicembre, che permette di sciare su neve naturale in un'area compresa tra i 2200 e i 2700 m di quota, e di intraprendere anche la pista più lunga di Cortina, che si sviluppa su un dislivello di 1.500 metri.

Oltre alla pista olimpica nera Druscié A e la rinnovata rossa Druscié B, novità della stagione 2021/2022 è la pista blu Panoramica Druscié, che collega la zona del Ristorante Caminetto con la stazione intermedia della Cabinovia Col Druscié; l'Osservatorio Astronomico Helmut Ullrich permette di osservare il cielo con visite guidate.

In conformità con l'intero circuito Dolomiti Superski, Tofana-Freccia nel Cielo attua una serie di misure di prevenzione: distanziamento nelle code, uso corretto della mascherina, sistema di controllo automatizzato dei green pass (obbligatorio per sciare) e skipass collegati attraverso l'app Dolomiti Superski, e carico nelle cabine chiuse ridotto all'80%.

Tofana-Freccia nel cielo ha inoltre installato 25 sanificatori a raggi UV presso i propri punti ristoro e servizi comuni, per garantire una purificazione dell'aria respirata dagli ospiti.

