Scontro utilitaria contro furgone, donna morta e un ferito

(ANSA) - PADOVA, 30 NOV - Una donna di 53 anni è morta stamane in un incidente stradale avvenuto lungo la regionale 308 tra, Resana e Loreggia. Era alla guida di una Ford Ka che si è scontrata frontalmente con un furgone.

La 53enne è deceduta, mentre è rimasto ferito il suo compagno, che viaggiava con lei sul'utilitaria. L'autista del furgone non ha riportato lesioni. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Padova e Treviso e il 118. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Cittadella. Lo scontro è avvenuto alle 5.35, il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi. (ANSA).