Ambiente: da domani 'Ecoforum Veneto' su economia circolare

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - Torna il Forum regionale per l'economia circolare organizzato da Legambiente in collaborazione con Arpa Veneto e con il patrocinio e il contributo di Regione Veneto e del Comune di Padova. L'apertura sarà domani nel palazzo del Bo dell'Univesrità di Padova con il seminario formativo "Ecoforum Veneto: l'economia circolare va a scuola - Un piano d'azione per l'economia circolare ":, rivolto agli studenti universitari e delle classi V degli istituti secondari superiori, per conoscere i contenuti del progetto Embraced, finanziato dall'Unione Europea, che coinvolge 13 partner tra imprese, università e istituti di ricerca. Il progetto ha l'obiettivo di sostenere e promuovere modelli industriali circolari per la valorizzazione dei rifiuti dei prodotti assorbenti per l'igiene e la loro rigenerazione nella produzione di mattoni, polimeri e fertilizzanti a base biologica.

A caratterizzare l'edizione 2021 del Forum sarà il recente aggiornamento del Piano dei rifiuti regionale. Dibattiti, discussioni, talk e tavole rotonde, per mettere a confronto le prospettive della politica con le necessità e gli impegni degli operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti.

Dall'analisi del rapporto annuale sui rifiuti urbani di Arpav e dell'aggiornamento del Piano Rifiuti, ha preso le mosse invece il rapporto annuale di Legambiente sui "Comuni Ricicloni" della regione, che sarà illustrato, completo di numeri e classifiche venerdì 3 dicembre a Padova in occasione dell'evento conclusivo di Ecoforum. (ANSA).