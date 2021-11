Covid: Veneto, risalgono (+1.632) nuovi casi, 8 morti

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Torna a risalire dopo il fine settimana il numero dei contagi in Veneto, con 1.632 nuovi casi, il doppio rispetto a quelli registrati ieri, con il totale a 503.303. Si registrano anche 8 vittime, con il totale a 11.918.

L'incidenza dei contagi sui 123.769 tamponi effettuati (19.463 molecolari e 104.306 rapidi) è dell'1,32%. Gli attuali positivi sono 22.652.

Prosegue anche l'aumento dei ricoveri ospedalieri, con 412 pazienti in area non critica (+23) e 77 (+6) in terapia intensiva. (ANSA).