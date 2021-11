Covid:Ulss Venezia,monoclonali a 200 malati, solo 4 ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - Di quasi duecento pazienti positivi al Covid curati con gli anticorpi monoclonali nell'Ulss 3 veneziana, solo quattro hanno avuto poi bisogno di un ricovero; e anche per questi quattro l'esito è stato comunque positivo in tempi rapidi. "La terapia è efficace - sottolinea Chiara Berti, Direttore della Funzione ospedaliera dell'Ulss 3 Serenissima - e va detto che esiti così positivi, con la quasi totalità delle persone trattate che non necessitano poi di cure ospedaliere, sono il risultato di una corretta analisi dei casi su cui utilizzarla. Il trattamento. Va infatti effettuato sulle persone che sono appena state colpite dal virus, da pochi giorni, da dieci giorni al massimo".

Con la cura attraverso i monoclonali, l'organismo di queste persone viene arricchito di anticorpi che combattono il virus: "Forniamo al soggetto colpito dal Covid-19 - spiega Berti - quella carica di anticorpi necessaria a combattere la malattia: sottoponiamo il paziente ad un trattamento con una flebo, e con questa infusione, che dura un paio di ore, immettiamo nell'organismo quegli anticorpi che chi si vaccina produce invece spontaneamente, proprio grazie al vaccino". (ANSA).