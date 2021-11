Migranti: truffa per assistenza a Verona, sequestro 12 mln

(ANSA) - VERONA, 05 NOV - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona stanno eseguendo in queste ore un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro, nei confronti di una società della provincia operante nel settore sportivo e del suo rappresentante legale, un imprenditore 60enne, indagato per truffa nel servizio di accoglienza e assistenza a 700 migranti richiedenti protezione internazionale dal 2016 al 2018.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Verona, Raffaele Ferraro, su richiesta del Sostituto Procuratore Maria Diletta Schiaffino. L'imprenditore è indagato per truffa aggravata nei confronti di un ente pubblico (la Prefettura di Verona), falsità ideologica in atto pubblico e turbata libertà degli incanti. (ANSA).