Covid: Veneto, +532 contagi e 4 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - Sono 532 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 480.072. Vi sono anche quattro decessi, che aggiornano a 11.827 il numero delle vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il report segnala anche un l'incremento degli attuali positivi, 10.403 (+188),. Cresce di poco il dato dei ricoveri ospedalieri: sono 208 (+1) i posti occupati nelle aree non critiche, e 37 (+1), i pazienti nelle terapie intensive. (ANSA).