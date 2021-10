Lionel Richie, data unica in Italia a Marostica

(ANSA) - MAROSTICA (VICENZA), 28 OTT - Torna in Italia il 20 luglio 2022, per una data unica nazionale, Lionel Richie, che si esibirà al Marostica Summer Festival, organizzato da DuePunti Eventi.

L'autore di mega-hits come "Endless Love", "All Night Long", "Hello", "Say You, Say Me", "Dancing on the Ceiling" e "We Are The World", e prima ancora frontman dei The Commodores, con il suo recente "All the Hits, All Night Long Tour" Richie ha fatto registrare il sold out in tutto il mondo.

Per la settima edizione del festival di Marostica sono inoltre già stati annunciati i concerti di Ben Harper & The Innocent Criminals (13 luglio 2022) e di LP (19 luglio 2022). I biglietti del concerto di Lionel Richie saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di sabato 30 ottobre nel circuito Ticketone. (ANSA).