(ANSA) - VERONA, 26 OTT - Una donna di nazionalità cingalese ha ucciso stamane le due figlie, di 11 e 3 anni, che con lei erano ospiti di una casa accoglienza. a Verona. Non si conoscono le ragioni del duplice delitto. Mamma uccide le due figlie in una casa accoglienza La madre delle due piccole si è allontanata dalla struttura, ed è attualmente ricercata. I corpi delle bambine sono state scoperti da un'altra ospite delle casa, la comunità educativa "Mamma Bambino", che ha dato l'allarme.

La donna cingalese e le figlie si trovavano nella comunità in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La struttura, gestita dal Comune di Verona, si trova nel quartiere di Porto San Pancrazio. (ANSA).