Covid: Veneto, +155 contagi e due decessi

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Il Veneto registra altre due vittime per Covid nelle ultime 24 ore, dopo giorni in cui il numero dei decessi era rimasto immutato. I nuovi contagi sono 155, tra i dati più bassi degli ultimi mesi. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il conteggio totale degli infetti dall'inziio dell'epidemia sale a 474.844, quello dei morti a 11.802. Rispetto alla giornata di ieri torna a crescere il dato dei soggetti attualmente positivi, 9.007 (+29). Pressochè stabili i numeri ospedalieri, con 182 (+3) malati Covid ricoverati in area non critica, e 36, invariati, nelle terapie intensive..

Sembra intanto già svanito l'effetto 'green pass' sulla lievitazione delle prime vaccinazioni anti-Covid. Nella giornata di ieri sono state solo 1.853, sul totale di 6.313 somministrazioni. Numeri distanti da quelli, superiori alle 5.000 prime dosi giornaliere registrati a metà della scorsa settimana,, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde sul lavoro. (ANSA).