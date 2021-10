Comunali: Conegliano a FI, perde il candidato vicino a Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Finisce con la vittoria del candidato di FI e civiche, Fabio Chies, sindaco uscente, la sfida tutta interna al centrodestra a Conegliano, feudo elettorale di Luca Zaia,. Esce sconfitto l''imprenditore Piero Garbellotto, politicamente vicino al governatore veneto, l'imprenditore e patron della Imoco Volley. che aveva chiuso in vantaggio il primo turno. .Chies si è imposto con il 53,46% dei voti, contro il 46,54% di Garbellotto, sostenuto da Lega e Fdi..

A favorire la vittoria di Chies potrebbero essere stati anche i voti in uscita dal Pd, che al ballottaggio non aveva un proprio nome.

Negli altri due centri veneti al ballottaggio, a Este Matteo Pajola, candidato civico di area centrosinistra, ha vinto contro a candidata del centrodestra Roberta Gallana; A Bovolone il nuovo sindaco è un altro civico, in questo caso di centrodestra, Orfeo Pozzani,; sconfitta Silvia Fiorin, che si presentava sostenuta da Lega, Fidi, Fi. (ANSA).