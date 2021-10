Covid: Veneto, 334 nuovi casi e un morto in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 OTT - Sono 334 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagiati in regione a 473.696. Il report quotidiano registra anche una vittima, con il totale a 11.800.

Continuano a scendere i numeri della pressione sanitaria, con 9.008 attuali positivi, 190 ricoveri in area non critica (-10 rispetto al giorno precedente) e 37 (-1) in terapia intensiva.

