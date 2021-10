Covid: Veneto, 348 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 12 OTT - I nuovi casi positivi di Covid-19 in Veneto sono 348 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 473.014. Il Bollettino regionale riporta anche 4 decessi, per un totale di 11.798 vittime.

Salgono i dati negli ospedali, dove vi sono 203 ricoverati in area non critica (+5) e 38 in terapia intensiva (+1). (ANSA).