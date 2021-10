Olio: il Rasara di Cornoleda vince premio della stampa 'LODO'

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - E' stato l'olio extravergine d'oliva Monocultivar Rasara del frantoio di Cornoleda di Cinto Euganeo (Padova) ad aggiudicarsi il Premio della Stampa indetto da 'LODO', il nuovo progetto di "Qualifying Gourmet" nato dall'eredità dello storico concorso L'Orciolo d'Oro. Ad assegnare il riconoscimento a Milano una giuria di giornalisti del food & beverage e di critici enogastronomici chiamati a selezionare il miglior olio extravergine di oliva.

La Giuria ha apprezzato nel vincitore i particolari sentori di mandorla, erba, mela, carciofo e pepe nero e l'ottima corrispondenza tra naso e bocca così come il piccante medio intenso e il retrogusto amarognolo di media intensità. La commissione, guidata dal capo panel Filippo Legnaioli, ha selezionato il Monocultivar Rasara dopo aver assaggiato i 10 migliori extravergine di oliva arrivati in finale al concorso: Fattoria Cretarola - Colle Romano Blend, Penne (Pescara); Società Agricola Tamborrino - Olio Poggio Reale Selezione Platinum, (San Vito Dei Normanni); Az. Agricola Vespa Febronia Franca - Kunzita, Palagonia (Catania); Matalucci Ortenzia - Iperuranio, Pineto (Teramo); Scisci/Azienda Agricola Uliveto - Picholine, (Monopoli); Marfuga - L'affiorante Monocultivar Moraiolo, Campello Sul Clitunno (Perugia); Lorenzo Ponticelli - Monocultivar Leccino, Reggello (Firenze); Masoni Becciu - Concordu, Villacidro (Sud Sardegna); Frantoio Del Grevepesa Scarl - Dop Chianti Classico Frantoio Del Grevepesa, (San Casciano Val Di Pesa).

L'olio vincitore del Premio della Stampa verrà inserito all'interno della LODO Guide 2022, che verrà pubblicata e distribuita a partire da dicembre 2021 e attraverso descrizioni di aziende, luoghi, profumi, sapori e persone racconterà le emozioni di ciò che una bottiglia d'olio regala e la passione di chi la produce.

"Il Premio della Stampa ha per noi un grande valore - hanno detto Manuela Vigo e Vincenzo Petisi, founder di LODO - Questo ambito riconoscimento ha sempre fatto parte de L'Orciolo d'Oro e mantenerlo vivo è per noi un impegno di rispetto nei confronti della tradizione nel solco della quale abbiamo avviato questo nuovo progetto". (ANSA).