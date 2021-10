Scontro tra veicoli, un morto e 4 feriti nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 04 OTT - Un giovane di 28 anni residente a Cadoneghe è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, in un incidente stradale avvenuto lungo statale 16 Adriatica all'altezza del comune di Monselice. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di quattro veicoli, tra cui anche una cisterna per lo spurgo di pozzi neri. Il giovane è deceduto nelle fasi di rianimazione durante il trasporto all' ospedale. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Padova che ha chiuso la statale per consentire di rimuovere i mezzi e fare i rilievi dell'incidente. (ANSA).