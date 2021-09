Festival Idee, apre Cristicchi e tra nuovi ospiti Haber

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Alessandro Haber, il musicista Giovanni Caccamo, l'action painter ed ex boxeur Omar Hassan, la scrittrice Costanza DiQuattro e il poeta Andrew Faber. Sono i nuovi ospiti annunciati del Festival delle Idee che si apre il 30 settembre e nella terza edizione si espande sul territorio e si allunga fino al 23 ottobre 2021con appuntamenti diffusi sul territorio. Oltre al luogo d'elezione, il Museo del Novecento-M9 di Mestre, al Teatro Toniolo (messo a disposizione dal Comune di Venezia), alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, al Teatro Malibran di Venezia e al Padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre.

A pochi giorni dall'inaugurazione quasi tutti gli appuntamenti sono sold out e il Festival raddoppia alcune date come quella di Alice che sarà al Teatro Malibran, dove porterà il suo omaggio in musica a Franco Battiato, il 22 e 23 ottobre.

Raddoppiati anche gli incontri con Igor Sibaldi e Mario Tozzi all' M9 e con Umberto Galimberti al Teatro Toniolo. E per le numerose richieste di partecipazione agli eventi sono state aperte le liste d'attesa, già chiuse per quota massima raggiunta, per Simone Cristicchi, Umberto Galimberti e Stefano Mancuso.

E proprio Cristicchi apre il festival, in dialogo con lo scrittore Guido Barlozzetti sul progetto HappyNext il 30 settembre. Tra gli altri ospiti: il tecnologo Alec Ross, il fotografo Ferdinando Scianna, l'ingegnere-astronauta Paolo Nespoli e il manager dei campioni dello sport e comunicatore Andrea Vidotti, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, l'attore Andrea Piovan, la performer Arianna Porcelli Safonov, la psicologa Vera Slepoj, in collaborazione con "Treviso Giallo".

E il 17 ottobre, all'Auditorium Padiglione Rama dell'Ospedale dell'Angelo, verrà presentato il progetto vincitore dell'iniziativa promossa da "Rete per il contrasto alla Violenza contro le donne" dell'Ulss3, che ha coinvolto gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Digital & Graphic Design dello IUSVE di Mestre e Verona. (ANSA).