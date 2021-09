Rugby: Covid; rinviata prima partita nuovo campionato

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il torneo della massima serie del rugby italiano, il Top 10 presentato ieri a Parma, comincia come l'anno scorso, ovvero con il rinvio di una partita per un caso di positività al Covid-19. E' stata infatti rinviata la sfida di domani della prima giornata fra il Mogliano e i campioni d'Italia del Femi Cz Rovigo, secondo quanto fa sapere la Federugby con una nota.

Proprio oggi la Fir aveva lanciato un appello pro-vaccino a tutte le componenti del mondo della palla ovale. Si era trattato di, fa sapere la federazione, di "un appello collettivo, una voce unica e tanti accenti per invitare l'intero movimento a fare la propria parte spingendo l'acceleratore a sostegno della campagna vaccinale del Governo in questa fase così delicata per la ripartenza del Paese e del nostro sport".

Così era stato anche creato uno spot, già visibile su Youtube, "costruito grazie ai contributi video arrivati da tutti i territori, con testimonial orgogliosi di indossare la maglia del proprio club o quella delle nostre Nazionali mentre chiamano all'appello i rugbisti e le rugbiste d'Italia".

Intanto però la prima giornata del Top 10 comincia come quella di un anno fa, quando le partite rinviate per Covid non furono una ma tre. (ANSA).