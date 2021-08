Antonio Donnarumma 'lascia' Gigio e va al Padova

(ANSA) - PADOVA, 20 AGO - Dopo quattro stagioni in cui ha affiancato il fratello "Gigio" Gianluigi in maglia rossonera, come lui Antonio Donnarumma lascia il Milan e approda al Padova, con cui ha firmato un accordo per un contratto annuale. Lo annuncia la società biancoscudata.

Antonio Donnarumma nasce a Castellammare di Stabia (Napoli) il 7 luglio 1990 ed è un portiere di 192 centimetri per 96 chilogrammi. Cresciuto nella scuola calcio SSC Napoli, ha militato nelle giovanili nella Juve Stabia, nel Milan, poi da professionista esordisce al Piacenza, al Gubbio, al Genoa, dove gioca la sua prima gara in serie A; poi al Bari, all'Asteras Tripolis in Grecia, e infine al Milan. (ANSA).