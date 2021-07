Tokyo: Pellegrini, 'futuro? ho tantissime cose da fare

(ANSA) - TOKYO, 28 LUG - "E adesso? Ma io ho tantissime cose da fare adesso". Federica Pellegrini dice addio al nuoto, almeno quello di altissimo livello internazionale con la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. "Prima di tutto - conclude la Divina - tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perché 33 anni è un'età importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, a settembre, si spera anche novembre ci sarà la Isl a Napoli, poi uscirà un docufilm, poi c'è in progetto un libro, poi le registrazioni di Italia's got talent". (ANSA).