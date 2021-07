Unesco: street artist Evyrein celebra Giotto con murales

(ANSA) - PADOVA, 27 LUG - Anche lo street artist padovano Evyrein si congratula con Giotto tramite la sua arte, dopo l'inserimento del ciclo pittorico trecentesco di Padova nel Patrimonio Unesco.

L'opera dell'artista, che ha recentemente partecipato alla "Biennale Super Walls" di Padova, ritrae Giotto che festeggia con il gesto dello "Shaka" - mano a pugno con pollice e mignolo alzati - in segno di vittoria. L'opera è apparsa in Piazza delle Erbe e nel Ghetto Ebraico per celebrare i festeggiamenti della citta euganea.

"È un premio per l'Italia - dice Evyrein - che è sempre più al centro della storia del mondo, luogo dove il passato vive grazie alle bellezze che il Bel Paese custodisce". (ANSA).