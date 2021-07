A Venezia 1 milione per il restauro della Basilica della Salute

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Sarà investito un milione di euro per il restauro delle tre facciate principali della Basilica di Santa Maria della Salute di Venezia, capolavoro di Baldassare Longhena, massimo architetto del barocco veneziano.

L 'intervento durerà sei mesi e riguarderà la pulitura, il restauro degli elementi lapidei e il ripristino dell'intonaco.

"Il primo cantiere terminerà a dicembre - ha spiegato oggi il rettore della basilica don Fabrizio Favaro, nel corso di un sopralluogo - perché sfruttiamo il bonus facciate, con cui riusciamo a recuperare il 90% di quanto spenderemo, detraendolo dalle imposte". Il restante 10% dei costi è sostenuto in particolar modo da un telo pubblicitario che sarà affittato per i prossimi 16 mesi "e per il quale abbiamo ottenuto l'autorizzazione da Soprintendenza e amministrazione comunale. - ha aggiunto Favaro - L'intervento è strategico e necessario, e anche l'aiuto dei mecenati ci aiuterà a uscire dal degrado e portare avanti una manutenzione che si prefigura straordinaria".

La seconda fase dei lavori, per la quale non sono ancora stati previsti i tempi tecnici di realizzazione, prevede il restauro del portale principale, con un capitolo di spesa di 195mila euro; seguiranno quindi il ripristino del pavimento della rotonda maggiore per 280mila euro e delle finestre dell'intera basilica, per un ulteriore esborso di 460mila euro.

(ANSA).