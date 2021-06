Tokyo: Pellegrini "in valigia metterò tanta cattiveria"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Sono strafelice, sotto i 25'' è sempre un grandissimo tempo per me nei 50 stile. Un tempo che conferma il mio ottimo stato di forma qui. Ora l'ultimo step di allenamento in altura, poi partirò per Tokyo, con dei buoni feedback sicuramente. Cosa metterò in valigia,? Bisognerà metterci tanta cattiveria". Così Federica Pellegrini al termine della gara di velocità dei 50 sl al trofeo Settecolli di nuoto a Roma, dove la 'Divina' si è piazzata al quinto posto con il tempo di 24''48. Gara vinta dalla danese Pernille Blume in 24''17, davanti alla svedese Sarah Sjoestroem (24''25) e all'olandese Ranomi Kromowidjojo (24''36). (ANSA).