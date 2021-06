Università Padova elegge dopo 800 anni primo Rettore donna

(ANSA) - PADOVA, 18 GIU - Daniela Mapelli è la prima donna ad essere eletta rettrice dell'Università di Padova. Coprirà il sessennio 2021-2027, proprio in concomitanza con gli 800 anni dell'ateneo.

Mamma di due figli, Mapelli, 55 anni nata a Lecco, si è laureata ed insegna Psicologia. Si dice "affascinata" come dice lei stessa dal ramo "sperimentale" della materia. Il duello per il rettorato è stato con un'altra donna, Patrizia Marzaro, professore ordinario di Diritto amministrativo.

Al termine della votazione si è proceduto allo scrutinio avvenuto con modalità telematica al quale hanno presenziato nell'Archivio Antico del Palazzo Bo il decano, Professor Francesco Baldassarri, la Commissione tecnica e i candidati. Il rettore è stato eletto tra le professoresse e i professori ordinari di ruolo in servizio nell'Università di Padova che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo.

"Mai come ora - ha detto Mapelli -, in questi momenti, i ritratti degli uomini che hanno guidato l'Università di Padova, che accompagnano l'entrata in sala della Basilica, mi sembrano restituire vividamente le loro storie, i loro pensieri, le loro speranze. Chissà se nel momento dell'elezione erano commossi, così come sono io, o magari sentivano già forte il senso di una dolce responsabilità, quella di guidare l'Università di Padova".

"Dal prossimo ottobre -ha aggiunto - finalmente potremo dire 'uomini e donne che hanno guidato l'Università di Padova'".

L'ateneo ha 799 anni di storia, è il secondo più antico d'Europa, dopo Bologna. Vi ha insegnato Galileo Galilei e qui si è laureata la prima donna, la veneziana Elena Lucrezia Corner Piscopia, nel 1678. (ANSA).