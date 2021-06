Venezia: 'Angeli del decoro' tornano in Piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Alle prime avvisaglie di ritorno del turismo a Venezia, tornano anche "Gli angeli" di San Marco.

Questa mattina si sono rivisti nelle zone "calde" della città, tra Rialto e San Marco, i "Guardians", che assistono la polizia locale nei compiti di ordine pubblico.

Il gruppo torna così a pattugliare la città dopo lo stop del Covid. Riconoscibili grazie alla maglietta con stampato l'hashtag #EnjoyRespectVenezia, i guardiani da oggi e per tutta l'estate saranno a disposizione dei turisti per far sì che si evitino comportamenti impropri. Quindi niente utilizzo degli scalini che si trovano nell'area marciana per sedersi e mangiare, ma anche consigli su come godersi al meglio Venezia, rispettandola.

Un tentativo, questo, con cui l'amministrazione comunale cerca di non far più rivivere le immagini che avevano scioccato il mondo, come pentole per un improvvisato pranzo a pochi metri dalla famosa piazza o saccopelisti intenti a dormire tra le volte di palazzo Ducale. (ANSA).