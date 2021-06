Covid: Veneto, +77 contagi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Restano bassi anche nell'ultimo report della Regione i contagi Covid in Veneto. Sono 77 i nuovi casi di positività riscontrati con i tamponi nelle ultime 24 ore; si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 424.461, quello delle vittime a 11.599. Prosegue la discesa dei dati clinici, un trend in atto da molte settimane. Gli attuali positivi sono 6.068 (-117); negli ospedali vi sono 404 ricoverati in area non critica (-48), e 57 (-1) nelle terapie intensive. (ANSA).