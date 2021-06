Covid: Veneto, 88 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Sono 88 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 424.384: lo registra il bollettino regionale. I nuovi decessi sono 8, per un totale di 11.596 vittime da inizio pandemia.

L'incidenza sui tamponi effettuati è dello 0,26%, la più bassa mai registrata nel corso dell'epidemia.

Prosegue la discesa dei dati clinici, con 6.185 attuali positivi (-142); negli ospedali vi sono 452 ricoverati in area non critica (-26) e 58 (-4) nelle terapie intensive. (ANSA).