Salone nautico Venezia: 21 barche elettriche nella E-Regatta

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Dal Salone Nautico di Venezia arriva un forte messaggio di sostenibilità ambientale, con la sfilata di 21 barche elettriche lungo il Canal Grande e in Bacino San Marco. Si è trattato della prima edizione in laguna della "E-Regatta", la manifestazione internazionale nata da un'idea di Kevin Desmond che punta a promuovere la navigazione elettrica per un futuro più ecologico.

Organizzata da un Comitato composto da Assonautica Venezia, Associazione Motonautica Venezia, VeniceAgenda2028, Inland Waterways International, Venti di Cultura in collaborazione con Triumph Group International, Vela e Federazione Italiana Motonautica, la manifestazione è l'occasione per dare spazio all'innovazione e alla sostenibilità promuovendo la transizione ecologica delle imbarcazioni da motorizzazioni a benzina/diesel a quelle con propulsione elettrica e ibrida.

Le barche elettriche e ibride hanno iniziato il corteo uscendo dal bacino dell'Arsenale in direzione Fondamenta Nuove, passando per il Rio di Cannaregio per raggiungere il Ponte delle Guglie, oltrepassarlo e imboccare il Canal Grande in direzione Punta della Dogana, per poi tornare, passando per il Bacino di San Marco, all'interno dell'Arsenale di Venezia, nel silenzio totale dei motori.

La manifestazione continuerà domattina, nella darsena grande dell'Arsenale, con le prove di Slalom e il format tecnico-artistico "E-Ballerina" che vedrà le barche sfidarsi in una prova di manovrabilità a ritmo di musica, mentre nel pomeriggio si terrà la prova Sprint, con il tentativo di stabilire un nuovo record di velocità. Venerdì, invece, la prova di durata e di autonomia, cui seguiranno le premiazioni e un convegno sulla transizione ecologica nel settore della nautica.

