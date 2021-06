Rugby: 23-20 al Petrarca, Rovigo campione d'Italia

(ANSA) - PADOVA, 02 GIU - La Femi Cz Rovigo è campione d'Italia nel rugby. Nella finale scudetto giocata oggi al 'Plebiscito' di Padova ha battuto per 23-20 l'Argos Petrarca, che giocava in casa avendo vinto la stagione regolare del Top 10. La finale scudetto del rugby si è risolta a tempo scaduto e, in pratica, il titolo è stato assegnato dal videoassistente dell'arbitro, il Tmo. Il Petrarca Padova era avanti 20-16 quando, all'80', Greef (che nel Femi Cz Rovigo aveva preso il posto di Lubian al 17' st) è riuscito a schiacciare sulla linea di meta: l'arbitro Marius Mitrea ha avuto dei dubbi e ha chiesto l'intervento del 'Television Match Officer', Stefano Roscini.

In un silenzio irreale la decisione è stata per la meta. Il pubblico rodigino è 'esploso', i giocatori del Petrarca si sono messi le mani nei capelli, e i tre fischi di fine match hanno proclamato Rovigo campione d'Italia col punteggio finale di 23-20 dopo la trasformazione del n.15 dei Bersaglieri, Menniti-Ippolito.