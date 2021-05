Venezia in serie A, bagno di folla a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Bagno di folla per il Venezia calcio. I festeggiamenti per la raggiunta Serie A si sono sviluppati con un corteo lungo il Canal Grande per arrivare poi a San Marco. A bordo di un barcone tipico rosso (peàta) e scortati dalle remiere cittadine, i calciatori e lo staff hanno salutato la città.

Attorno alle 16.30 sono arrivati in piazza San Marco, dove ad attenderli c'erano centinaia di tifosi. La piazza si é tinta di arancioneroverde per le foto di rito, prima del ritorno, in taxi, a piazzale Roma, da dove il club é partito per il palasport 'Taliercio'. (ANSA).