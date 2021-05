Torna Super Walls, la 'biennale di Street Art' per la rinascita

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Dopo il successo della prima edizione nel 2019, torna Super Walls, la 'biennale di Street Art' che coinvolge decine di artisti italiani e stranieri per impreziosire attraverso le loro opere grandi muri dislocati nel tessuto urbano di otto Comuni tra Padova e provincia. La kermesse, che si terrà dal 5 al 20 giugno 2021, vede partecipare 40 street artist, di cui 12 donne coinvolte nello spin-off WonderWalls, provenienti da cinque Paesi europei e impegnati ad elaborare il tema della rinascita su 35 superfici messe a disposizione da realtà private e istituzionali, aziende, strutture ricreative, supermercati, istituti religiosi, fino all'università degli Studi di Padova e agli ospedali cittadini. Super Walls 2021 - spiegano gli organizzatori - è una manifestazione che celebra l'arte di strada come strumento di valorizzazione del paesaggio urbano che fanno dei Comuni ospitanti - oltre a Padova, Abano Terme, Albignasego, Limena, Mestrino, Tombelle di Saonara, Sarmeola di Rubano e Veggiano - una vera e propria galleria artistica a cielo aperto. I curatori dell'evento sono il gallerista Carlo Silvestrin e la critica d'arte Dominique Stella; fra gli artisti Alessio-B, Any, Axe, Boogie.EAD, Joys, Orion, Peeta, Roulè, Tony Gallo, Yama e Zero Mentale, le olandesi JDL e Nina Valkhoff, le spagnole Medianeras, Nuriatoll, Doa Oa, Spok e gli Alegría del Prado, i francesi Nerone, Daco, Anna Conda, David Karsenty e il collettivo La Crémerie, la tedesca Julia Benz. "L'arte è una delle espressioni della cultura, e noi, specie in questo momento storico, abbiamo un grandissimo bisogno di arte e di cultura.

Questa biennale di street art diventa l'espressione più concreta della nostra voglia di ripartire dopo i mesi cupi della pandemia, di donare alle nostre strade e piazze quella bellezza di cui abbiamo bisogno per il nostro equilibrio psicofisico", ha affermato il sindaco di Padova Sergio Giordani. (ANSA).