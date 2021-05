Vaccini:Veneto; ieri 26 mila dosi, consumato 95,6% magazzino

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Rallenta ancora il ritmo della vaccinazione in Veneto, che però 'consuma' la quasi totalità delle dosi fornite: ieri sono state 26.042 le dosi somministrate, che portano il totale a 2.338.479, pari al 95,6% del magazzino. La settimana che si è conclusa domenica 16 maggio ha fatto segnare una flessione nelle somministrazioni, che sono state 257.657 rispetto alle oltre 296 mila di quella precedente.

Dall'inizio della campagna, sono 677.088 i residenti che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 13,9% della popolazione; quelli con almeno una dose sono 1.629.787, per al 33.4% dei residenti.

Per fasce d'età, gli Over 80 con almeno una dose ricevuta sono il 97,5%; la fascia 70-79 è all'84%, quella 60-69 al 70,8%, quella 50-59 al 29,1%. I disabili che hanno avuto almeno una dose sono il 72,8%, i vulnerabili sono il 69,8%. (ANSA).