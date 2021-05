Covid: Veneto, +417 contagi e 17 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - I dati del bollettino regionale del Covid confermano la frenata della curva del virus in Veneto.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 417 contagi, che portano il totale degli infetti dell'inizio dell'epidemia a 418.144,, e 17 vittime, per un numero complessivo di 11.442. Si tratta di dati - dopo i 247 positivi di ieri - che non si registravano dal periodo precedente la seconda ondata. In calo progressivo anche i dati ospedalieri. I posti letto occupati da pazienti Covid sono oggi 1.158 (-13), dei quali 1.010 (-8) nei normali reparti medici, e 148 (-5) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi sono 18.278 (-758). (ANSA).