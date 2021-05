Festa abusiva a Milano, multati 5 militari americani

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Otto stranieri, tra cui 5 militari americani in servizio alla base di Vicenza, sono stati multati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi durante una festa illegale in un bed and breakfast a Milano.

I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti attorno alle 23 di ieri dopo le segnalazioni di urla e musica a volume alto provenienti da un appartamento in viale Stelvio.

All'interno della struttura, affittata per l'occasione, c'erano 8 stranieri tra i 23 e i 32 anni, in parte militari assegnati alla base vicentina. Per tutti è scattata la sanzione per la violazione delle norme anti Covid. (ANSA).