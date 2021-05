Ibisco investe in C Capital

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Ibisco Investments, società di investimento di diritto portoghese, ha concluso il processo di acquisizione della maggioranza del capitale sociale di C Capital, boutique di consulenza finanziaria con sedi in Milano, Roma e Padova.

C Capital è costituita da un gruppo di professionisti in ambito finanziario e societario ed ha affiancato direzioni finanziarie e proprietà in operazioni di finanza strutturata e di M&A.

"L'ingresso nel capitale, avviato da tempo, da parte di Ibisco, che annunciamo oggi - sottolinea Antonio Fortuna, vicepresidente di C Capital - si pone l'obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza di C Capital nell'ambito delle proprie aree di attività, corporate finance (debito ed equity), investment advisory e special projects, allargando gli spazi commerciali e di sinergia nelle valutazioni di opportunità di investimento diretto". (ANSA).