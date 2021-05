'Agata allegra' da libro diventa una mostra nel Trevigiano

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAG - Quadri che raccontano di bambine audaci, coraggiose, curiose di sperimentare e vivere ogni giorno in armonia con l'ambiente, gli animali, la famiglia e gli amici.

Avventure e giochi tra natura e paesaggio veneto, per promuovere il territorio. E un messaggio positivo di accoglienza, inclusione, ambientalismo. E' la mostra dell'artista e scrittrice vicentina Maria Pia Morelli, di Bassano del Grappa, che apre da sabato 8 maggio a Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini (Treviso). Le tavole dipinte da Maria Pia Morelli per la collana di libri per bambini Agata allegra (Linea Edizioni) escono dalle pagine di carta e diventano opere in tecnica mista (acquarello, pastello, china, tempera, colla) esposte in mostra per due settimane. Le illustrazioni di Maria Pia Morelli che animano i libri Agata allegra sono piaciute molto anche ai principini George e Charlotte di Cambridge.

L'autrice aveva spedito i libri, che sono sia in italiano che in inglese, a William e Kate a Kensington Palace e Kate Middleton ha risposto con una lettera in cui ha ringraziato molto del dono, dicendo che ai bimbi è piaciuto tanto.