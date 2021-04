Biennale Architettura, Rafael Moneo Leone d'Oro a carriera

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Sarà attribuito a Rafael Moneo, architetto, docente, teorico dell'architettura e critico spagnolo, il Leone d'Oro alla carriera della 17/a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, che aprirà al pubblico sabato 22 maggio.

La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, su proposta del Curatore della Biennale Architettura 2021 Hashim Sarkis.

Per celebrare Moneo, Sarkis ha allestito una piccola mostra all'interno del Padiglione del Libro ai Giardini: una selezione di plastici e di immagini emblematiche degli edifici dell'architetto spagnolo, risposta alla domanda "How will we live together?". Il riconoscimento sarà consegnato sabato 22 maggio nel corso della cerimonia di inaugurazione della Biennale Architettura 2021, in cui verrà celebrata anche Lina Bo Bardi, Leone d'Oro Speciale 2021 alla memoria. (ANSA).