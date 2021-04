Variante indiana Veneto, erano stati in pellegrinaggio Gange

(ANSA) - VICENZA, 27 APR - Avevano partecipato al pellegrinaggio induista di Kumbh Mela e si erano immersi nel Gange come vuole la tradizione induista i due veneti, padre e figlia, risultati positivi alla variante indiana del Covid. Lo conferma all'ANSA il sindaco di Villaverla. Ruggero Gonzo, la località vicentina nella quale la famiglia da tempo risiede.

Sono rientrati dall'India il 7 aprile atterrando a Bergamo, racconta il primo cittadino, e da lì avevano preso un taxi per tornare a casa. "Poi diligentemente hanno segnalato la cosa al sito dell'Ulss 7 chiedendo di fare il tampone - racconta Gonzo -. Lo hanno fatto il 14 aprile: il padre e la figlia sono stati trovati positivi alla variante indiana mentre per la madre, asintomatica, si stanno ultimando gli accertamenti, Stanno tutti bene". (ANSA).