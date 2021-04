Covid: Zaia, siamo di fatto in zona gialla

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - "Siamo di fatto in zona gialla": lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia commentando i dati Covid di oggi, che vedono un Rt a 0,71 e un'incidenza del 126,8.

Nello specifico nelle ultime 24 ore la regione ha registrato 1.060 positivi, pari ad una incidenza sui tamponi effettuati del 2,82%. I positivi complessivi totalizzati in Veneto sono 405,031. In quarantena la regione ha 23.755 positivi.

I ricoverati in ospedale sono 1.654, -31 rispetto a 24 ore fa e "meno della metà - sottolinea Zaia - di quelli di dicembre". Vi sono 1.425 ospedalizzati in area non critica (-24)e 229 nelle terapie intensive (-7). Sono 19.944 i dimessi guariti. La situazione è talmente migliorata, sottolinea il Governatore, che il Veneto ha potuto prestare due apparati medici ecmo (per le insufficienze respiratorie gravi) alle Marche". (ANSA).