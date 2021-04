Calcio: Verona-Fiorentina 1-2

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Verona-Fiorentina 1-2 (0-1) nell'anticipo della 32/a giornata del campionato di Serie A.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Gunter (25'st Magnani), Dimarco, Faraoni, Tameze (25'st Sturaro), Ilic (15'st Salcedo), Lazovic (34'st Kalinic), Barak, Bessa (25'st Zaccagni), Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 90 Colley All.: Juric FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Martinez Quarta, Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (41'st Castrovilli), Biraghi (41'st Igor), Vlahovic, Ribery (32'st Kouamè). (1 Terracciano, 21 Rosati, 15 Olivera, 25 Malquit, 27 Barreca, 28 Montiel, 77 Callejon, 92 Eysseric) All.: Iachini Arbitro: Prontera di Bologna Reti: 47'pt Vlahovic (rig), 20'st Caceres, 27'st Salcedo Ammoniti: Bonaventura, Gunter, Sturaro, Martinez Quarta e Kouamè per gioco falloso Recuperi: 0'pt, 4'st Angoli: 5-3 per il Verona (ANSA).