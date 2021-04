Unesco: presentato site manager per Colline Prosecco

(ANSA) - TREVISO, 19 APR - Si è tenuta oggi, presenti il governatore Luca Zaia e l'assessore Federico Caner, la prima assemblea dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. L'assemblea ha portato all'elezione di tre ulteriori membri del Consiglio direttivo, Giovanni Follador (presidente dell'Unpli), Giorgio Polegato (presidente Coldiretti Treviso) e Federico Capraro (Ascom), che si aggiungono ai sei rappresentanti dei soci fondatori, e alla presentazione del nuovo 'Site Manager' dell'associazione, il bellunese Giuliano Vantaggi, che sarà nominato ufficialmente nel corso del prossimo Consiglio direttivo.

Vantaggi si è detto "motivato e orgoglioso di arrivare in un territorio bellissimo che amo e conosco bene - ha affermato - Il riconoscimento Unesco lo proietta all'interno di un novero internazionale di paesaggi culturali meravigliosi. Una gemma preziosa per il Veneto che può fregiarsi di un parterre di siti Unesco di rara bellezza".

Giuliano Vantaggi, classe 1971, proviene da un'esperienza trentennale in aziende private nazionali e internazionali. Da più di vent'anni si occupa di marketing territoriale. Già Direttore del Consorzio Dmo Dolomiti, incarico che ricoprirà fino a fine aprile, è stato consulente marketing della Fondazione Dolomiti Unesco per diversi anni e coordinatore di Expo delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. (ANSA).