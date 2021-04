Agricoltura: 15 Regioni appoggiano Patuanelli su fondi Psr

(ANSA) - VENEZIA, 03 APR - Gli assessori all'Agricoltura di 15 Regioni e Province autonome, tra cui il veneto Federico Caner, hanno inviato una lettera al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, e al commissario Europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, per ribadire la posizione di sostregno all'impostazione data dal dicastero al riparto delle risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) per il biennio di transizione 2021-2022.

Insieme a Caner hanno firmato la lettera Emanuele Imprudente (Abruzzo), Alessio Mammi (Emilia Romagna), Stefano Zannier (Friuli Venezia Giulia), Davide Sapinet (Valle d'Aosta), Enrica Onorati (Lazio), Alessandro Piana (Liguria), Fabio Rolfi (Lombardia), Mirco Carloni (Marche), Nicola Cavaliere (Molise), Marco Protopapa (Piemonte), Giulia Zanotelli (Provincia autonoma di Trento), Arnold Schuler (Provincia autonoma di Bolzano), Gabriella Murgia (Sardegna), Stefania Saccardi (Toscana).

