Calcio: LR Vicenza lancia incontri con Confindustria

(ANSA) - VICENZA, 19 MAR - Connubio tra il mondo del calcio e quello dell'imprenditoria in una delle province più ricche d'Italia: il L.R. Vicenza ha scelto la locale Confindustria come partner per il lancio di un ciclo di appuntamenti intitolato "LR Talks", che vuole avvicinare il mondo delle imprese del territorio ai colori biancorossi.

Il primo evento, previsto sulle piattaforme online, si terrà lunedì 22 marzo e avrà come tema "Il branding come leva della comunicazione e posizionamento aziendale. Come si costruisce, si valorizza e si consolida un brand aziendale, nell'industria di prodotto e di servizi, così come nel settore sportivo".

A inaugurare l'incontro e la partnership saranno il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, e il direttore generale del club calcistico, Paolo Bedin. Tra i relatori il presidente del L.R. Vicenza Stefano Rosso, consigliere di Otb e Ceo di D-Cave, Anna Gionfriddo, operations director manpower di Group Italia e Mauro Trimigliozzi, Ceo & Founder di Philip Martin's. (ANSA).