Covid: 'Nardini' Bassano lancia gel mani alla grappa

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA, 18 MAR - Non poteva che arrivare dal Veneto, dalla storica Distilleria 'Nardini', il primo gel disinfettante alla grappa. Come altri gel è un presidio per la lotta al Covid, legato al gesto che ha cambiato la quotidianità, ma sprigiona un'anima che rimanda ad un simbolo di convivialità, qual è la grappa.

Nardini ha messo a punto una formulazione innovativa ed unica nel comparto, grazie alla collaborazione con un laboratorio di dermocosmesi. L'azienda, la più antica distilleria d'Italia, leader dal 1779 nel mercato delle grappe e dei liquori, ha convertito parte della produzione per realizzare N-gel, un detergente mani alla grappa ad azione igienizzante.

Il nuovo N-gel emana tutti i profumi della storica grappa bassanese;. E proprio la frizione del detergente sulle mani riporta una antica tradizione di queste zone, che voleva la grappa strofinata sul dorso della mano per valutarne, con l'aroma sprigionato, la qualità e la freschezza delle vinacce.

