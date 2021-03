AstraZeneca: Zaia, pronti a studio su coagulazione

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Il Veneto è disponibile a effettuare uno studio per valutare la coagulazione del sangue prima e dopo la vaccinazione. Lo ha reso noto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Il dottor Flor (dg regionale della sanità, ndr) - ha riferito ai giornalisti - ha avuto un colloquio con il prof. Paolo Simioni dell'Università di Padova, esperto di malattie del sangue. Si è messo a disposizione per una ricerca, per valutare la coagulazione del sangue pre e post vaccino, su tutti i vaccini. Siamo a favore di un monitoraggio 'random', ci servirebbero volontari. È un intervento che ci sembra banale, e la questione mi sembra ragionevole", ha concluso. (ANSA).