8 marzo: Iov, ufficializzata nomina ds Anna Maria Saieva

(ANSA) - PADOVA, 08 MAR - Nel giorno della Festa della Donna è stata ufficializzata la nomina della nuova direttrice sanitaria dell'Istituto Oncologico Veneto Irccs, Anna Maria Saieva, attualmente direttrice della Uoc Direzione medica dell'Azienda ospedale università di Padova.

Saieva prenderà servizio nella Direzione Strategica dello Iov a partire dal primo aprile, per garantire un adeguato passaggio di consegne nell'azienda di provenienza. Laureata in Medicina e Chirurgia a Padova, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva, ha sviluppato la sua carriera presso la Direzione Medica dell'Aou. Dal 2008 ad oggi è Risk manager dell'Azienda, figura trasversale che si occupa della gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente.

Si completa così la squadra che affiancherà la direttrice generale, Patrizia Benini, per i prossimi cinque anni: confermato il direttore amministrativo, Francesco Favretti. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti ordinari specifici, è stato assegnato l'incarico di direttore sanitario protempore, fino al 31 marzo, a Pierluigi Pilati, direttore del Dipartimento chirurgico dello Iov.

Nel 2019 è stato confermato allo Iov il riconoscimento dei "Tre Bollini Rosa" dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (O.N.Da) dedicato agli ospedali che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili. (ANSA).