Droga: blitz Polizia Padova contro traffico eroina e cocaina

(ANSA) - PADOVA, 25 FEB - E' in corso dalle prime luci a Padova un blitz della Polizia nei confronti di un'organizzazione che avrebbe gestito un traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina.

Uomini e donne della Questura patavina, in collaborazione con personale della Questura di Modena e del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, stanno eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre divieti di dimora e un arresto in flagranza, e diverse perquisizioni locali e personali tra Padova, Modena e in provincia di Venezia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, coinvolgono immigrati di paesi arabi, già coinvolti in precedenti indagini relative al traffico di stupefacenti, che avrebbero messo in piedi un'organizzazione stringendo un'alleanza con cittadini albanesi, continuando così a gestire lo spaccio di droga nel capoluogo euganeo.

Nel corso del blitz è stata sequestrata una raffineria e più di 30 chilogrammi di eroina e cocaina. (ANSA).