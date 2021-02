Covid: Veneto, scende andamento contagi (+718), 11 i decessi

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - A un anno dall'inizio della pandemia, torna sotto quota mille il numero di contagi quotidiani da Coronavirus in Veneto: dopo l'impennata di ieri, il bollettino regionale segnala 718 nuovi casi in 24 ore, con totale a 326.597. Si registrano inoltre 11 morti, con totale a 9.712.

Stazionaria la situazione clinica, con 2 pazienti in meno nei reparti ordinari (1.209 ricoverati), mentre risalgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive (135). Tornano a salire gli attuali contagiati, oggi 22.085 (+298). (ANSA).