Biennale, al via il Carnevale dei Ragazzi

E' al via il 6 febbraio il 12/o "Carnevale Internazionale dei Ragazzi" della Biennale di Venezia, con un ricco programma di attività didattiche gratuite realizzate in modalità virtuale. Le attività per le scuole registrano già il tutto esaurito con 257 iscrizioni di classi scolastiche da tutta Italia ai laboratori online per un totale di 4.706 studenti partecipanti. Circa 250 al momento, ma in constante crescita, le iscrizioni da parte di famiglie e adulti per i week end.

Il Carnevale dei Ragazzi della Biennale, con il programma digitale, raggiunge più facilmente il territorio nazionale con le sue attività legate alla danza e alla musica, giochi e racconti ispirati alla storia della Biennale e alle sue sedi espositive dei Giardini e Arsenale, attività artistiche sui bozzetti di costume e di scena dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee, iniziative di divulgazione scientifica realizzate in collaborazione con il Cnr-Ismar.

Numerose le adesioni anche per il concorso "Leone d'argento alla Creatività" destinato a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, per progetti aventi come finalità lo sviluppo, nelle scuole, della creatività applicata alle arti. Sono pervenute ad oggi 40 proposte da 125 classi per un totale di 250 insegnanti e 2.223 studenti. Si conferma la sezione I Magnifici, con 5 scuole superiori e 172 giovani creativi impegnati a realizzare i laboratori a distanza all'interno di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Gli studenti si connetteranno da Bari, Cagliari, Udine, Prato e Belluno per avviare un dialogo diretto, attivo e creativo con i più piccoli delle scuole che hanno prenotato i laboratori. (ANSA).