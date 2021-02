Covid: Veneto, 510 nuovi contagi e 39 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 01 FEB - Leggero rialzo dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, legato anche all'inizio della settimana, ma comunque in linea con il rallentamento dei contagi degli ultimi giorni. Il Bollettino regionale segnala 510 casi positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 312.695.

I decessi da ieri sono 39 in più, e il totale dei morti da inizio pandemia in Veneto sono 8.970.

Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.963 ricoverati nei reparti non critici (-19 da ieri) e 247 (-7) nelle terapie intensive. (ANSA).