Rugby: Bortolami nuovo allenatore Benetton da giugno

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Cambio di guida tecnica nel Benetton Treviso, una delle due franchigie italiane che prendono parte al Guinness Pro14 (ex lega celtica) di rugby. L'attuale capo allenatore, il neozelandese Kieran Crowley, ha annunciato il proprio addio a giugno, così oggi la società biancoverde ha fato sapere con una nota che da giugno, e per tre anni, il ruolo verrà assunto dall'ex capitano della Nazionale Marco Bortolami, 40 anni e 112 presenze in azzurro, attualmente uno degli assistenti di Crowley.

Con la maglia azzurra Bortolami, diventato a 22 anni il capitano più giovane della storia dell'Italrugby, ha disputato 12 Sei Nazioni e 3 Mondiali (2003, 2007 e 2011). A livello di club ha giocato in Francia con il Narbonne e in Inghilterra (per 4 anni) con il Gloucester. Petrarca, Aironi e Zebre le maglie vestite in Italia.

"Sono onorato della scelta da parte del club di affidarmi la responsabilità - il commento di Bortolami dopo la nomina - di essere il prossimo capo allenatore. Credo fermamente nelle qualità del Benetton, nel suo potenziale e ciò mi rende eccitato e motivato per le sfide che andremo ad affrontare". (ANSA).